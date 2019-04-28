"Бременские музыканты" отмечают 50-летие

Создатели знаменитого мультфильма рассказали о том, как появился первый мульт-мюзикл

В апреле исполнилось полвека культовому мультфильму "Бременские музыканты". В 69-м он, как бы теперь сказали, "разорвал шаблон" всей советской анимации. "Хрущёвская оттепель" уже закончилась, а тут "хиппующие" персонажи, смелые тексты и свобода между строк. А ещё музыка, в которую потом влюбились сразу несколько поколений.

Путешествие, которое длится вот уже пятьдесят лет. С первого появления на экране, с первых слов и музыкальных фраз в "Бременских музыкантов" влюбилась вся страна. Ничего подобного в отечественной анимации еще просто не было.

"Это первый мюзикл российский кинематографический. Он даже потом задал в какой-то степени вектор развития и игровому музыкальному кино", — рассказал "ТВ Центр" историк мультипликации Сергей Капков.

Музыка тогда в самом воздухе витала: хиппи, Битлз, и с трудом долетавший через железный занавес ветер свободы. И компания сложилась отличная. Неразлучные со школы друзья — композитор Геннадий Гладков и актёр-режиссер-сценарист в одном лице Василий Ливанов. А еще поэт Юрий Энтин и режиссер Инесса Ковалевская. Они были молоды, веселы, талантливы. И история нашлась, которую еще никто не экранизировал — сказка братьев Гримм. Впрочем, с подачи Ливанова получилась совсем другая сказка.

"Он сказал, что нужен обязательно Трубадур, предложил такого героя. Я говорю — а как же братья Гримм? Он говорит - обойдутся братья Гримм", — рассказывает поэт Юрий Энтин.

Братья Гримм свою историю точно не узнали бы. Гладков потом добавил, что Трубадуру без любви никак, и появилась Принцесса, а за ней - и глупый Король, и охрана. Сценарий, музыка, стихи - всё писалось легко. Но когда дело дошло до фонограммы, то на фирме "Мелодия" выделили самое неудобное время.

"Студия была переполнена всякими заказами, поэтому нам дали ночь - пишите ночью сколько хотите", — говорит композитор Геннадий Гладков.

На запись пригласили разных артистов и музыкантов: Зиновия Гердта, квартет "Аккорд". Но к назначенному часу, однако пришел только Олег Анофриев. Он-то и спел практически за всех, кроме Принцессы и Осла.

Вслед за фонограммой взялись за прорисовку образов персонажей. У Трубадура поначалу был смешной колпак, у Принцессы и Короля были традиционно-пышные одежды. Но с легкой и веселой музыкой они никак не вязались. И увидев в одном из зарубежных модных журналов блондина с прической под Битлз и девушку в коротком красном платье, режиссер Инесса Ковалевская поняла, что такие и должны быть герои. Впрочем, в этом мультфильме все ультрамодные. Петух - в очках, осёл - в бейсболке. И лишь образы разбойников никак не давались! Даже конкурс в "Союзмультфильме" объявили.

В комнате редакции висел календарь с популярными артистами Вициным, Никулиным и Моргуновым — троица, которая, конечно, была в зените своего успеха, — висел просто календарь, и кто-то сказал - вот, вот они и есть!

А в Музее кино бережно хранят альбом-раритет — полную раскадровку мультфильма со всеми персонажами.

"Вы их можете не узнать, потому что они стилизованные. Здесь суть была, чтобы режиссеру и художнику-постановщику было понятно - где снять крупный план, где общий", — говорит хранитель музейных предметов фонда анимации "Музея кино" Елена Сумарокова.

Леонид Носырев из тех, кто Трубадура и Принцессу "оживлял", рассказывает, что перед каждым художником на столе обязательно было зеркало.

"Надо мне какую-нибудь мимику или какой-то жест, я смотрю в зеркало довольно большое, смотрю, как рука рисует, если походка - я вскакиваю со стула, начинаю ее проигрывать", — вспоминает художник-мультипликатор мультфильма "Бременские музыканты" Леонид Носарев.

Популярность у "Бременских музыкантов" была огромная. Тем не менее пластинку выпустили не сразу. Были претензии.

"Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы" - это подозрительно, тем более недавно построили Дворец съездов, и как-то поняли, что это некий намёк. А во-вторых, "величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч", — тоже показалось страшное", — рассказал Юрий Энтин.

Помогло заступничество мэтра - композитора Тихона Хренникова, а точнее его внука.

"Пока ему "Бременских" не поставлю - кашу не ест утром, вот, говорит - я ему ставлю "Бременских", он ест кашу, поэтому я не могу их ругать. И после вот этой смешной фразы пластинку выпустили", — рассказал Геннадий Гладков.

Потом было продолжение — "По следам бременских музыкантов", где каждая песня - тоже хит. У "Бременских музыкантов" началась и другая жизнь - в книжках, открытках, календарях, игрушках. В бесчисленных театральных постановках. Мюзикл и сейчас с успехом играют.

По словам генерального продюсера Алексея Пеганова, этот мюзикл надо показывать везде, это культура, на которой выросло не одно поколение.

И сейчас – растут. С каждым поколением у мультфильма - новые очарованные зрители. А значит - путешествие продолжается!

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Дмитрий Филиппов, Илья Ушаков, Алишер Султанов, "ТВ Центр"