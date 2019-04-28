МакSим потеряла память после страшной аварии

По словам директора певицы, она начинает вспоминать фрагменты произошедшего

Певице МакSим стало лучше, но ее состояние оценивается как средней тяжести, рассказала ее директор Маргарита Соколова. По ее словам, она начинает вспоминать фрагменты произошедшего.

"Голова очень болит, держится температура, врачи считают —состояние средней тяжести, думаю, что во вторник, среду, возможно, она сможет что-то сказать и дать какие-то комментарии", — рассказала Соколова РИА Новости.

Ранее Соколова сообщила, что МакSим попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт. По ее словам, на скользкой дороге автомобиль занесло, машина врезалась в бордюр. МакSим получила множество ушибов.

Все запланированные концерты перенесены на конец мая-июнь.