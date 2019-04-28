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России и США предложили начать "дружить" против Китая

15:01
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Издание National Interest пугает Вашингтон чрезмерным сближением Москвы и Пекина

Вашингтон может заключить временное соглашение о нормализации отношений с Москвой. "Союз" может быть выгоден обеим сторонам, особенно, если совместная "дружба" будет направлена против Китая. Такой посыл содержится в статье, которая вышла в американском издании National Interest.

Суть предлагаемого "союза" заключается в том, что Россия получит послабления со стороны западных стран или даже сворачивания экспансии НАТО у российских границ. Авторы статьи отметили, что исторически Москве свойственно сближаться с западными странами нежели с азиатским регионом. Поэтому временное соглашение впоследствии может стать постоянным. 

В этом случае Киев лишается возможности войти в блок НАТО, а от Вашингтона потребуется признать Крым российским.

Интерес США состоит в более тесном сотрудничестве с Россией, что будет способствовать сдерживанию Поднебесной. Всех конфликтов это не сгладит, однако сделает общение политиков двух стран более полезным и эффективным.

Авторы статьи также обратили внимание, что именно Вашингтон давал в последнее время немало поводов для сближения Москвы и Пекина. Доказательством этому является продуктивное участие России в пекинском саммите "Один пояс — один путь".

Чтобы избежать дальнейшего сближения России и Китая Вашингтону необходимо сделать все возможное, отмечается в статье.

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