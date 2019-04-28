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Появился портрет ребенка принца Гарри и Меган Маркл

15:30
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

После рождения ребенка семья намерена перебраться в Африку

В Великобритании среди букмекеров набирает популярность новая ставка, которая касается прогнозов о поле и имени будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.

Как пишет издание The Straits Times, наибольшей популярностью пользуется прогноз о том, что ребенок родится рыжим, по цвету волос его отца.

Среди имен, при условии, что родится девочка, лидирует Диана в честь погибшей в 1997 году принцессы — матери Гарри. Самое популярное мужское имя — Артур.

Ранее сообщалось, что появление ребенка ожидается в мае. После его рождения принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены перебраться в Африку.

На континенте отпрыски британской монархии займутся международной благотворительной работой, представляя Великобританию за рубежом. Окончательное решение будет принято не ранее 2020 года.

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