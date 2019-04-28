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Работники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

16:03
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

СМИ попытались отыскать место отдыха избранного президента Украины

Стали известны подробности краткосрочного отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции. Как оказалось, на местных работников туристической сферы украинский политик произвел хорошее впечатление.

Сотрудник отеля в районе Бодрума рассказал РИА Новости, что увидел в нем простого человека. Официант из находящегося рядом ресторана назвал его приятным и весьма симпатичным парнем.

Представитель безопасности на условиях анонимности сообщил, что тот, кого называют Зеленским, всем очень понравился. Впрочем, конкретное местонахождение виллы гостя он не назвал.

Он рассказал, что запроса на особую охрану со стороны Зеленского не поступало. Однако местная администрация все же выделила дополнительные силы.

Другой сотрудник отеля уверен, что поблизости работают люди из охраны турецкого президента.

Ранее Зеленский сообщил Facebook, что отправляется на короткий отдых в Турцию, откуда вернется через два дня. Он добавил, что не имел выходных уже четыре месяца.

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