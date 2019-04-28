"Ты еще никто": обратившегося к Путину Зеленского поставили на место

В Сети отреагировали на послание украинского президента властям России

Пользователи социальных сетей в большинстве своем негативно отреагировали на обращение избранного президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину. Шоумену посоветовали "не брать на себя слишком много" не успев занять свое кресло, передает РИА Новости.

Вячеслав Чечило пишет, что "окно возможностей для нормализации отношений между Украиной и Россией закрыли еще до того, как успели открыть".

"Когда половина проголосовавших за тебя ждет, что ты готов на все, чтобы закончить войну…, а ты Путину ультимативно хамишь на украинском в своем посту в фейсбуке, это не в плюс твоему рейтингу", — написала Екатерина Рошук.

Ряд пользователей считает, что Зеленский недалеко ушел от риторики Петра Порошенко.

"Порошенко воскрес", — написал Михаил Мищишин.

Другие считают, что получить российское гражданство будет большое, чем считает Зеленский.

Ранее в субботу Зеленский написал своеобразный ответ на инициативу Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов России жителям Донбасса. Украинский президент посоветовал Москве "не тратить времени зря", поскольку именно Киев готов предоставить убежище тем, кто "готов бороться за свободу".