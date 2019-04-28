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Ушедшая в монастырь певица назвала общую причину гибели Началовой и Фриске

18:43
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Бывшая певица Юлия Матвеева рассказала о тяжелых испытаниях в шоу-бизнесе

Бывшая певица Юлия Матвеева была завсегдатаем светских раутов, но сменила сцену на монастырь. Она приняла постриг в Костроме и уехала в Иерусалим где теперь ее называют Ефросинья Московская. Теперь ее навещают звездные паломники, пишет "КП".

Она рассказала, что круто изменить жизнь ее заставило тяжкое испытание. В Париже ей предложили выгодный контракт, на который она ответила согласием. Однако вскоре с ней случилось несчастье.

"Голова помутнела, я упала, мне стало больно. Как будто потусторонняя сила в меня вселилась... Отвезли меня в скорую. Там у меня останавливалось сердце", — рассказала Ефросинья эфире НТВ.

По ее словам, это стало поворотным моментом ухода от мирской жизни. Теперь же к ней приезжает Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Рассказала она и о Жанне Фриске. Ефросинья сказала, что уважала ее, но путь, который избрала Фриске был не правильный.

То же сгубило и Юлию Началову: "Эти страстные песни, она же тоже пела страстные песни... Они не привели бы ни ее, ни слушателей ко спасению", — добавила Ефросинья.

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