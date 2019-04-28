В Ростовской области пятеро погибли в упавшем в реку автомобиле

Смертельное ДТП произошло недалеко от населенного пункта Константиновск

В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку Дон. В результате погибли пять человек, рассказала представитель регионального управления Следственного комитета Галина Гагалаева.

ДТП произошло недалеко от населенного пункта Константиновск на правом берегу реки, передает РИА Новости.

"Водитель автомобиля KIA... не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с берега в реку Дон. В результате произошедшего водитель, а также четыре пассажира автомашины погибли", - сказала Гагалаева.

Обнаружены тела троих погибших, ведутся поиски еще двух тел. В обследовании места происшествия задействованы спасатели и водолазы.

Ранее очевидцы сообщали, что в автомобиле находились не менее трех-четырех человек.