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Выявлена смертельная опасность стресса на работе

19:48
  • воскресенье
  • 28 апреля 2019

Медики связали напряженный труд, недосып и заболевания сердца

Европейские кардиологи выяснили, что испытываемый на работе стресс и недосып приводят к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришел автор исследования, опубликованного журнале Европейского кардиологического общества European Journal of Preventive Cardiology, передает РИА Новости.

В течение 18 лет были обследованы почти две тысячи человек в возрасте от 25 до 60 лет. Выяснилось, что фактор стресса увеличивает вероятность болезней сердца в 1,6 раза, недосып — в 1,8 раза. Со временем к факторам риска прибавляется еще и возраст.

Авторы исследования сделали любопытное уточнение, что под стрессом на работе они подразумевают ситуацию, когда сотрудникам выдвигаются задачи, решать которые они не могут из-за отсутствия полномочий и разрешений.

По словам автора исследования, профессора Мюнхенского технического университета Карла-Хайнца Ладвига, один день без сна опасности не представляет. Однако недосып и нервная обстановка на работе накапливаются и высасывают силы организма. Приводит это, как правило, к ранней смерти.

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