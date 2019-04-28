Российское ТВ покажет "магическое" шоу Зеленского

В анонсе программы сказано, что "президент Украины всегда знал толк в фокусах"

Российский телеканал НТВ анонсировал показ шоу "Магия". Ведущим телепроекта является Владимир Зеленский, ныне избранный украинский президент, говорится на сайте телеканала.

В официальном сообщении телеканала говорится, что "недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах".

Известно, что программа выйдет в эфир 3 мая.

По информации "Коммерсанта", программа совсем не нова — ее записи сделаны еще в 2011 году. Соведущей Зеленского выступила Татьяна Лазарева.

Изначально телепрограмму планировалось пустить в эфир на телеканале "Россия 1".