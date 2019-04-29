К власти в Испании пришли социалисты

Второе место занимает испанская Народная партия

В Испании подводят итоги досрочных парламентских выборов. После обработки почти всех протоколов лидирует правящая партия социалистов. Им не удалось получить абсолютное большинство в парламенте - только 123 мандата, сообщает "ТВ Центр".

Этого недостаточно, чтобы сформировать новое правительство. И теперь социалистам придется вступить в коалицию с занявшей второе место Народной партией или Гражданской партией, которая оказалась третьей.

Главной сенсацией этих выборов стало прохождение в парламент представителей ультраправых. Они впервые будут представлены в национальном законодательном органе.

Досрочные выборы были объявлены в Испании после того, как в феврале парламент отказался одобрить бюджет на этот год.