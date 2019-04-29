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К российско-эстонской границе стянута военная техника НАТО

08:44
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Тысячи военных примут участие в учениях Альянса

Масштабные учения НАТО "Весенний шторм-2019" начинаются в Эстонии у границ с Россией. В них примут участие более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран. Это наземные силы, а также авиация и военно-морские подразделения, сообщает "ТВ Центр".

В Эстонию направлены контингенты из США, Германии, Бельгии, Канады, стран Балтии, Польши, Финляндии, Грузии и Украины. Будут задействованы около 200 единиц бронетехники. В небо поднимутся истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, британские многоцелевые вертолеты Wildcat и ударные вертолеты Apache, а также вертолеты ВВС США Pave Hawk. Активная часть учений пройдет со 2 по 10 мая.

Воздушное пространство над Эстонией закрываться не будет.

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