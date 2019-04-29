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В России могут сократить рабочее время на час

08:20
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

С инициативой выступил депутат Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов озаботился повышением КПД россиян. По его словам, для этого необходимо сократить рабочую неделю. Но только в зимнее время.

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"Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль", - отметил парламентарий.

По его словам, в этом случае КПД будет 100-процентным. При этом он признал, что предложение по сокращению рабочего дня нужно обсуждать с профессиональным сообществом, сообщает РИА Новости. По словам Милонова, в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами. В связи с этим необходимо узнать профессиональное мнение специалистов в области гигиены труда и специалистов-медиков.

Ранее стало известно, что женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа. Это нововведение затронет примерно 12,9 миллиона представительниц прекрасного пола, которые работают в деревне. Такую идею выдвинул Минтруд. В настоящий момент женщины работают по 36 часов в неделю, а не 40. Тем не менее, они получают полную зарплату. Считается, что в селах нужно дополнительное время для ведения личного хозяйства.

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