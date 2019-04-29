Дмитрий Ланской объявил войну Малахову из-за Началовой

Семья певца подверглась травле

Андрей Малахов один из эфиров программы "Привет, Андрей" посвятил памяти Юлии Началовой. В студии собрались родные и близкие певицы.

Во время шоу гости не только вспоминали творчество Юлии, но и обсудили ее личную жизнь. Так, Малахов припомнил, что после прошлой программы о Началовой на него затаил обиду первый муж певицы Дмитрий Ланской. Артист якобы объявил войну ведущему и певцу Николаю Баскову.

Огорчило Ланского высказывание "золотого голоса России" о том, что именно бывший супруг виновен в смерти Началовой, потому что заставлял ее худеть. "Я всегда говорил, что Юле не везло с мужчинами. После той программы я и Коля Басков попали в черный список", - сообщил Малахов.

Сам Ланской на шоу не пришел. Ранее Дмитрий жаловался, что на его семью обрушился шквал критики. По словам певца, его родные оказались в опасности из-за чужих слов.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.