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Россия резко сократила расходы на оборону

08:48
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Наша страна впервые за долгие годы не попала в топ-5 лидеров по расходам на оборону

Россия находится на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам. Оборонный бюджет страны – 61,4 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Это произошло впервые с 2006 года.

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В настоящий момент топ-5 выглядит так: США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. У лидера рейтинга расходы на оборону составляют почти 650 миллиардов долларов. "Рост американских расходов был обеспечен реализацией новой программы военных закупок вооружений, принятой администрацией Трампа в 2017 году", - пояснили в институте.

По данным ТАСС, глобальный объем военных расходов в мире в 2018 году достиг 1822 миллиарда долларов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил производить "умные" ракеты и боеприпасы, а также определить необходимое количество вооружения и сократить циклы их производства.

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