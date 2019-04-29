Названа причина победы дочери Алсу на шоу "Голос.Дети"

За девочку решили заступиться

Скандал, связанный с победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети" набирает обороты. Слово пришлось брать пресс-секретарю исполнительницы Нине Пономаревой.

В Facebook она написала, что слухи о вероятной подтасовке результатов голосования - ничем не обоснованы. Также она заступилась за девочку, которой 29 апреля исполнилось 11 лет.

При этом она подчеркнула, что сама начала получать угрозы. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено?", - негодует Пономарева.

Она добавила, что Микелла не готовила финальную песню, так как никто не предполагал, что "люди выберут ее". По ее словам, дочь Алсу мечтала об участии в конкурсе и попадании на сцену с пяти лет. Она каждый день занимается вокалом, танцами и играет на нескольких инструментах.

Между тем, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в своем Instagram также призвал прекратить травлю в отношении Микеллы Абрамовой. По его словам, за дочь Алсу голосовали поклонники певицы, "которых у нее очень много". Также ее поддерживали и друзья и коллеги исполнительницы.

При этом он переложил ответственность за происходящее на родителей. "Любой телевизионный проект - бизнес взрослых людей, и родители, отправляющие детей на подобные соревнования, должны это понимать", - подчеркнул он. Пригожин добавил, что детские конкурсы тешат амбиции родителей, но детям зачастую наносят непоправимый вред. В частности, ребенок может не вырасти в профессионала, "неокрепшая детская" душа уже будет отравлена славой. Это впоследствии может привести к серьёзным психологическим проблемам.

"А те, кто не побеждает в конкурсах, могут надломиться психологически и вообще разочароваться в творчестве. Что касается Микеллы, она выиграла этот конкурс, я уверен, сама этого не ожидая", - отметил он.

Однако ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что дочь Алсу не могла победить за счет агитации со стороны медийных лиц. "Повлиять могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз — это мое мнение", - приводит его слова ФАН.

Также он отметил, что не хотел бы ломать психику ребенка с ранних лет, приводя его на подобные проекты. Нагиев добавил, что "ставить на ребенка как на скаковую лошадь — это неправильно".

Ситуацию в воскресенье попыталась сгладить легенда российской эстрады Алла Пугачева. Она вручила финалистам телепроекта свою награду и денежную премию. Ее поступком восхитился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Он подчеркнул, что многие представители российского шоу-бизнеса уже успели переругаться из-за скандала. А вот Примадонна, в отличие от них, повела себя очень достойно, пишет "Дни.ру".

"Алла Борисовна сделала весьма изящный ход. Она просто пригласила на Рублевку четверых проигравших на шоу детей и вручила им по "Золотой Звезде Аллы Пугачевой", к которой прилагается денежная премия из ее личных средств", – напомнил Манукян.

По словам общественного деятеля, дети поняли, что есть "действительно взрослые, умудренные опытом люди, которые могут любой, даже самый громкий скандал, превратить в благородный поступок".

26 апреля на Первом канале прошел финальный выпуск шестого сезона проекта. В него вышли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. Дочь Алсу получила 56,5% голосов зрителей. Однако результаты вызвали шквал возмущения участвовавших в голосовании телезрителей.

В итоге Первый канал сообщил о намерении вновь проверить результаты финала конкурса. В пресс-службе сообщили, что "во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности".

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