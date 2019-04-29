Сразу после родов Меган Маркл с ребенком покинет Британию

Герцог и Герцогиня Сассекские поселятся в Африке

Принц Гарри планирует отправиться в официальный тур по Африке после рождения первенца. Компанию ему составит жена Меган Маркл и их малыш.

Как пишет газета Sunday Times, двухнедельный тур состоится, когда наследнику Гарри исполнится шесть месяцев. Визит в Африку будет посвящен расширению прав и возможностей молодежи, а также образованию.

"Они надеются взять ребенка с собой, но окончательное решение будет принято после родов. Потенциально Меган и малыш могли бы совершить некоторые, если не все, поездки с принцем", - цитирует газета источник в Букингемском дворце.

Кроме того, королевская пара рассматривает возможность переехать в Африку на срок до трех лет. Пожить за пределами Британии принцу Гарри предложил Дэвид Мэннинг - бывший посол Великобритании в США и специальный советник по международным делам герцога Сассекского.

Точно неизвестно, в какую именно страну Гарри и Меган планируют переехать, но, по неподтвержденной информации, они рассматривают Южную Африку, Нигерию, Уганду и Гану. Пара ранее посетила Северную Африку с официальным королевским визитом, совершая поездку по Марокко в феврале.

Напомним, что Меган Маркл должна родить в начале мая. Экс-актриса объявила, что роды пройдут в загородном поместье. Для помощи с малышом в Британию прилетела мать герцогини.