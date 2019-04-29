Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

Россиян ждут пять выходных дней

Россиян ожидает короткая рабочая неделя – с 29 по 30 апреля. Остальные пять дней можно отдыхать, напомнили в Роструде.

В связи с празднованием Дня весны и труда, а также переносами выходных жителей нашей страны ожидают длинные выходные. Они продлятся с 1 по 5 мая.

Как отметили в Федеральной службе по труду и занятости, продолжительность рабочего дня в предпраздничный день, 30 апреля, сокращается на один час, сообщает ТАСС.

Между тем, следующая рабочая неделя также будет неполной. В связи с празднованием 9 Мая россияне будут работать только с 6 по 8 число. Выходные же будут четырехдневными.