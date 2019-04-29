ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

09:25
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Россиян ждут пять выходных дней

Россиян ожидает короткая рабочая неделя – с 29 по 30 апреля. Остальные пять дней можно отдыхать, напомнили в Роструде.

В связи с празднованием Дня весны и труда, а также переносами выходных жителей нашей страны ожидают длинные выходные. Они продлятся с 1 по 5 мая.

Как отметили в Федеральной службе по труду и занятости, продолжительность рабочего дня в предпраздничный день, 30 апреля, сокращается на один час, сообщает ТАСС.

Между тем, следующая рабочая неделя также будет неполной. В связи с празднованием 9 Мая россияне будут работать только с 6 по 8 число. Выходные же будут четырехдневными.

Главное сегодня
Первомайское шествие
Первомайское шествие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.