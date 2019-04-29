ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появится "черный список" водителей

09:54
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Компании при найме на работу будут знать о злостных нарушителях и о тех, кто лишен прав

ГИБДД собирается создать цифровую базу данных, куда будут вноситься злостные нарушители правил дорожного движения. Оказавшимся в "черном списке" гражданам России или иностранцам запретят работать в сфере пассажирских перевозок.

Скидок не будет: в России ужесточат штрафы за нарушение ПДД
Сначала дороги, потом штрафы: депутаты схлестнулись с ГИБДД
Составлен рейтинг самых популярных нарушений ПДД

"Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан", - рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

Он также рассказал о планах исключить возможность получения водительских прав людьми, которые состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. "Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда", - приводит слова Мишурова газета "Известия".

Ранее стало известно, что ГИБДД готовит изменения в правилах сдачи экзамена на права. Право на ошибку при сдаче теоретической части у испытуемых может исчезнуть.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Автомобили
Автомобили
Сотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.