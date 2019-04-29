В России появится "черный список" водителей

Компании при найме на работу будут знать о злостных нарушителях и о тех, кто лишен прав

ГИБДД собирается создать цифровую базу данных, куда будут вноситься злостные нарушители правил дорожного движения. Оказавшимся в "черном списке" гражданам России или иностранцам запретят работать в сфере пассажирских перевозок.

"Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан", - рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

Он также рассказал о планах исключить возможность получения водительских прав людьми, которые состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. "Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда", - приводит слова Мишурова газета "Известия".

Ранее стало известно, что ГИБДД готовит изменения в правилах сдачи экзамена на права. Право на ошибку при сдаче теоретической части у испытуемых может исчезнуть.

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