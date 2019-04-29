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В Москве прощаются с Элиной Быстрицкой

11:47
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище

В понедельник в Москве прощаются с Элиной Быстрицкой. Народная артистка СССР скончалась в пятницу на 92-м году жизни.

Сотни людей пришли на гражданскую панихиду в Малый театр, которому актриса служила более 60 лет. Ее талант и редкая красота вызывали восхищение у коллег и зрителей. Непростая судьба закалила характер, и это тоже чувствовалась в каждой роли, передает "ТВ Центр".

Ей было всего 13, когда началась война, и вплоть до победы Элина Быстрицкая работала санитаркой в госпитале. Студенткой дебютировала в кино - сыграла около 20 ролей. Но главным для актрисы стал фильм "Тихий Дон", который принес ей всесоюзную славу. Быстрицкую называли эталоном русской женщины, человеком необыкновенного обаяния и высочайшего профессионализма.

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Церемония прощания с актрисой Элиной Быстрицкой в Малом театре в Москве
Церемония прощания с актрисой Элиной Быстрицкой в Малом театре в Москве
Церемония прощания с актрисой Элиной Быстрицкой в Малом театре в Москве
Церемония прощания с актрисой Элиной Быстрицкой в Малом театре в Москве
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