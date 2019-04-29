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Раскрыт главный секрет парада Победы

11:33
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Россияне узнали, какая техника будет представлена 9 мая

Какая техника и в каком порядке пройдёт по Красной площади в Москве 9 мая? Подробную информацию о главном параде в честь Дня Победы представили в Минобороны.
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В специальном разделе на сайте ведомства опубликована схема движения пешей и механизированной колонн. Вторую уже по традиции возглавит легендарный танк Т-34. Он поведёт за собой 14 тактических групп.

Зрители увидят автомобили с боевыми модулями, бронетранспортёры, зенитно-ракетные комплексы и ещё много различной техники. Всего более 130 единиц. И о каждой модели можно почитать.

Есть детали воздушной части парада. В небе над столицей пролетят 74 самолёта и вертолёта - по числу лет, прошедших с 9 мая 45-го. Также на сайте опубликованы планы парадов и в других российских городах, а ещё интерактивная карта салютов.

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