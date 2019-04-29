Какие улицы перекроют в связи с репетицией парада Победы

Автомобилистов призвали продумать маршрут заранее

В связи с репетицией парада в честь Победы в понедельник в Москве будут действовать ограничения для проезда автомобилей по нескольким улицам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Начиная с половины шестого вечера закроют для движения Нижние Мнёвники, Красную Пресню, Садовую-Кудринскую улицы. Нельзя будет проехать и по Звенигородскому шоссе. Ограничения будут действовать до 8 часов вечера.

До завершения репетиции перекроют Большой Каменный мост, Триумфальную площадь и Новинский бульвар. Улицы Тверскую и Воздвиженку, а также Котельническую, Софийскую и Раушскую набережные. Автомобилистам стоит продумать маршрут заранее.

Подробную карту ограничений можно найти на официальном сайте мэра Москвы и столичного департамента транспорта.