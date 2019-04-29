ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какие улицы перекроют в связи с репетицией парада Победы

11:46
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Автомобилистов призвали продумать маршрут заранее

В связи с репетицией парада в честь Победы в понедельник в Москве будут действовать ограничения для проезда автомобилей по нескольким улицам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Начиная с половины шестого вечера закроют для движения Нижние Мнёвники, Красную Пресню, Садовую-Кудринскую улицы. Нельзя будет проехать и по Звенигородскому шоссе. Ограничения будут действовать до 8 часов вечера.

До завершения репетиции перекроют Большой Каменный мост, Триумфальную площадь и Новинский бульвар. Улицы Тверскую и Воздвиженку, а также  Котельническую, Софийскую и Раушскую набережные. Автомобилистам стоит продумать маршрут заранее.

Подробную карту ограничений можно найти на официальном сайте мэра Москвы и столичного департамента транспорта.

Читайте также:
Главное сегодня
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.