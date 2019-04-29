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Суд отправил отца полковника Захарченко в колонию

12:35
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Прокурор просил суд о более суровом наказании

Мещанский суд Москвы признал виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денежных средств, сообщает РИА Новости. Также он оштрафован на 800 тысяч рублей.
Полковнику Захарченко потребовалась "скорая" после вопросов прокурора

По данным следствия, старший Захарченко был участником преступной группы, которая занималась выводом денег, а также хищением имущества банка Московское ипотечное агентство.

Сообщается, что сын подсудимого устроил его на работу в качестве советника председателя правления с окладом более 150 тысяч рублей. Однако Виктор Захарченко не выполнял свои обязанности и на рабочем месте отсутствовал. В результате его обвиняют в хищении почти 5 миллионов рублей. Сам подсудимый своей вины не признал.

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