Суд отправил отца полковника Захарченко в колонию

Прокурор просил суд о более суровом наказании

Мещанский суд Москвы признал виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денежных средств, сообщает РИА Новости. Также он оштрафован на 800 тысяч рублей.

По данным следствия, старший Захарченко был участником преступной группы, которая занималась выводом денег, а также хищением имущества банка Московское ипотечное агентство.

Сообщается, что сын подсудимого устроил его на работу в качестве советника председателя правления с окладом более 150 тысяч рублей. Однако Виктор Захарченко не выполнял свои обязанности и на рабочем месте отсутствовал. В результате его обвиняют в хищении почти 5 миллионов рублей. Сам подсудимый своей вины не признал.