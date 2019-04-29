В России стартовал конкурс "Цифровой прорыв"

У лучших участников будет возможность получить грант

Конкурс "Цифровой прорыв" запустила платформа "Россия - страна возможностей". Лучших IT-специалистов, дизайнеров и управленцев будут отбирать в 40 городах с помощью онлайн-тестирования, сообщает "ТВ Центр".

Участникам предстоит объединиться в команды и сообща решить поставленные перед ними задачи. Главная цель проекта – создать новые возможности цифровой экономики. По результатам конкурса у лучших участников будет возможность получить грант от фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.

"Мы стараемся придумывать вещи, которые, может, это будет громко сказано, еще никто не придумывал. Пускай мы их не воплотим от начала и до конца, но реализация минимальная самой идеи это уже многого стоит. Поэтому мы смотрим, что делают другие ребята и стараемся делать что-то еще лучше и более инновационное", - рассказал участник всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики конкурса "Цифровой прорыв" Константин Артёменко.