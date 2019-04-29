Дженнифер Энистон пообещала любить Брэда Питта до конца своих дней

Звезда "Друзей" разрыдалась, говоря об изменах экс-супруга

На фоне скандального развода Брэда Питта и Анджелины Джоли журналисты снова начали цитировать знаменитое интервью Дженнифер Энистон, в котором актриса разрыдалась и призналась в своей любви к бывшему мужу.

28 апреля в СМИ появились материалы под яркими заголовками, кричащими о безудержной любви 50-летней Дженнифер Энистон к 55-летнему отцу шестерых детей Брэду Питту. Неужели Энистон до сих страдает по Питту? Как оказалось, журналисты просто вспомнили интервью Энистон, которое она дала в 2006 году, то есть через год после развода с Питтом.

"Я любила, люблю и буду любить его до конца моих дней, - призналась тогда звезда сериала "Друзья". - Он просто невероятный мужчина! Конечно, наши отношения были сложными. Брак - вообще непростое дело. Два человека, живущих вместе, неизбежно с годами меняются. Причем они часто эволюционируют в разных направлениях, что приводит к серьезным проблемам. Так получилось и у нас".

При этом она сказала, что не жалеет о пяти годах, проведенных в браке с Питтом. Когда актрису попросили прокомментировать слухи о том, что Питт изменял ей с Джоли, актриса не сдержала эмоций и расплакалась. "Я допускаю, что так могло быть. Но в свое время я сделала выбор: поверить тому, что говорил Брэд, а он это отрицал. И я все еще ему верю!» - заявила Дженнифер Энистон.

Напомним, что с 2011 года Энистон встречалась с актером Джастином Теру. Пара поженилась в 2015 году. Через три года они объявили о разводе.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли завещала почти все свое многомиллионное наследство 17-летнему сыну Мэддоксу, который отказывается признавать Брэда Питта своим отцом. По слухам, новость о наследстве взбесила актера.