Снежный апокалипсис принес смерть и массу ДТП в Свердловскую область

В многокилометровых пробках застрял школьный автобус с детьми

Сильнейший снегопад накрыл Свердловскую область. Пострадали многие города, в том числе, столица региона Екатеринбург. За сутки тут выпало 90% от месячной нормы осадков.

На дорогах в конце апреля – гололедица. При этом большинство автолюбителей уже поменяли резину на летнюю. Таким образом, за прошедшие сутки в регионе произошло 62 ДТП. Из них - 11 аварий с потерпевшими. 14 человек пострадали. А еще инспекторы выявили 62 пьяных водителей.

Кроме того, есть один погибший. Трагедия произошла на ЕКАДе, когда водитель МАЗ не справился с управлением и столкнулся с Fiat Ducato, который двигался на встречном направлении. После этого он допустил столкновение с автомобилями Cherry и "Лада Ларгус". В Cherry смертельные травмы получила 56-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении. Кроме того, в ДТП пострадали пассажир и водитель автомашины. Мужчины доставлены в ГКБ № 36, сообщает "Комсомольская правда в Екатеринбурге".

Между тем, от аномального снегопада страдают и дети. Так, в многокилометровой пробке на Серовском тракте под Екатеринбургом застрял школьный автобус, пишет URA.RU. Юные пассажиры находятся там без еды и воды.

В свердловском гидрометцентре рассказали, что основные снегопады закончатся в понедельник. К концу недели уже потеплеет до плюс 14 градусов.