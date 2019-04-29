Что спасло жизнь МакSим во время страшной аварии

От шока певица не почувствовала боли

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала о том, как ей удалось выжить в аварии, в которую она попала 23 апреля за границей.

В тот день 35-летняя артистка села на заднее сиденье автомобиля и пристегнулась. По всей видимости, это спасло девушке жизнь. По дороге в аэропорт у машины лопнуло колесо, после чего ее занесло в кювет.

"Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание", - цитирует артистку РЕН ТВ.

Когда МакSим очнулась, она от шока не чувствовала боли, хотя все ее тело покрылось гематомами и ушибами. Как сообщалось ранее, из-за травм певица не могла говорить и самостоятельно передвигаться. Пиар-менеджер певицы Маргарита Соколова попросила поклонников молиться за МакSим.

Артистке пришлось перенести на конец мая все свои выступления. "Безумно обидно, что подвела столько людей - поклонников, организаторов концертов, команду", - сказала МакSим.