Охранники Эрдогана встали на защиту Зеленского

Власти Турции предоставили охрану Зеленскому, отдыхающему в Бодруме

Главная интрига на Украине - дата инаугурации избранного президента. Решить этот вопрос должна Верховная Рада - и не исключено, что депутаты будут оттягивать процедуру из-за возможного роспуска палаты. Сам же Владимир Зеленский сразу после выборов решил устроить себе небольшой отпуск. И в отсутствие лидера в стране разразились новые скандалы.

Вроде избранный, но без официально подтвержденных ЦИК результатов голосования, Владимир Зеленский отдыхает в Турции. В то время как нужно формировать команду, разрабатывать какой-то план действий. Как пишут украинские СМИ, под усиленной охраной. Ее Зеленскому предоставил лично президент Турции. По данным журналистов, в Бодруме сейчас находятся около 20 высокопоставленных чиновников из разных стран, но ни к кому нет такого повышенного внимания, как к новоизбранному президенту Украины. Пока Зеленский наслаждается морем и солнцем, страну сотрясает скандал за скандалом. Последний спровоцировало заявление министра социальной политики - об украинских гражданах, проживающих в самопровозглашенных республиках. А точней, о тех, кто может получить теперь российские паспорта.

"Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там", - заявил Андрей Рева.

Журналистка попыталась урезонить чиновника, напомнив, что в стране, которая собирается в Евросоюз, негоже так говорить о своих гражданах. Но, по версии министра, именно так про жителей самопровозглашенных республик думают все украинцы. Впрочем, ставить одних граждан выше других - это уже современный украинский тренд.

Активно обсуждают сейчас скандал, который спровоцировали раскольники из новой церкви. В этом году иерусалимский патриархат ввел жесткую пропускную систему для делегаций в храм Гроба Господня на торжественную пасхальную службу, во время которой сходит Благодатный огонь. Представитель иерусалимского патриархата разъяснял, что деятели новой ПЦУ не могут вести службу на этом мероприятии наравне с другими священниками. А благодатный огонь передают только служителям признанной канонической православной церкви. Но раскольники пошли на прямой обман. Мало того, что проникли в храм с бейджиками, взятыми у сотрудников украинского посольства, так еще и хватило ума выложить фотодоказательства в соцсети, вызвав возмущение пользователей.

Новоизбранный президент Украины сейчас делает заявления о том, что намерен защищать такое достижение Киева как томос об атокефалии. А ведь еще совсем недавно актер Зеленский вовсю глумился нал идеей независимости украинской православной церкви от Москвы. В новогоднем выпуске своего шоу, изображая Петра Порошенко, он произносил "термос" вместо "томос", а вместо "автокефалия" лаял как дворовый пес.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".