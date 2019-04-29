Как могли организовать накрутку голосов в шоу "Голос.Дети"

Необходимо купить "миллион симок"

Ни одно голосование по SMS не может быть объективным и беспристрастным, считает аналитик Telecom Daily Илья Шатилин. Так он прокомментировал победу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на музыкально-песенном шоу "Голос. Дети".

По его словам, есть несколько способов, при помощи которых можно добиться нужного для себя результата голосования. В частности, для накрутки голосов можно купить "миллион симок". Затем, используя модем и специальную программу, можно организовать массовую рассылку.

При этом аналитик отметил, что на результаты голосования мог повлиять и призыв Алсу, а также ее коллег по сцене к своим фанатам через Instagram. Шатилин напомнил, что людей призвали голосовать Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ирина Дубцова и другие звезды. "Поэтому люди проголосовали. В таких голосованиях фактически побеждает тот, у кого больше подписчиков", - подчеркнул аналитик, пишет URA.RU.

В прошедшую пятницу на Первом канале прошел финальный выпуск шестого сезона проекта "Голос.Дети". В него вышли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. Дочь Алсу получила 56,5% голосов зрителей. Тем не менее, результаты вызвали шквал возмущения участвовавших в голосовании телезрителей.

После этого Первый канал сообщил о намерении вновь проверить результаты финала конкурса. В пресс-службе отметили, что "во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности".

По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, за Микеллу голосовали поклонники Алсу, "которых у нее очень много". Также ее поддерживали и друзья и коллеги исполнительницы. Однако ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что дочь Алсу не могла победить за счет агитации со стороны медийных лиц. По его мнению, "повлиять могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз". При этом Нагиев подчеркнул, что это исключительно его мнение.

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