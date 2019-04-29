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Штаб Зеленского выступил за запрет на выезд Порошенко за границу

12:23
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Таковым станет возмездие за "преступное дело"

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего украинского лидера Петра Порошенко, а также его ближайшего окружения. Соответствующий пост появился на странице штаба в Facebook.

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"На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ", - отметили члены команды Зеленского. Комментарий приводит издание "Украинские новости". При этом сейчас на странице штаба уже нет этого поста.

Ранее журналист Александр Дубинский обратился в Окружной административный суд Киева и попросил запретить Порошенко выезжать за пределы страны в течение года. Отсчет начнется после проведения президентских и парламентских выборов. Также под санкции могут попасть глава администрации президента Игорь Райнин и руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорь Кононенко. Суд принял к рассмотрению этот иск. Также он обязал правоохранительные органы завести дело.

До этого штаб новоизбранного главы государства пообещал посадить топ-чиновников, работавших при Петре Порошенко.

 

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