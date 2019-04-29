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71-летняя Ротару показала шикарную фигуру в прозрачном платье

12:35
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Певица выглядит великолепно

София Ротару порадовала своих подписчиков в Instagram новым фото. На снимке 71-летняя певица продемонстрировала неувядающую красоту. 
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На фото Ротару позирует в полупрозрачном черном платье с вышивкой. Поклонники заявили, что София Михайловна может дать фору молодым артисткам. 

Певица сохранила шикарную фигуру. У нее нет проблем с лишним весом. А гладкой коже артистки можно лишь позавидовать. Фанаты оставили под снимком сотни восхищенных комментариев, передает "Дни.ру".

"Шикарная", "Смотришь на Вас, и глаз радуется", "Женщина, которая с годами только хорошеет!", "Невероятно красивая", "Замечательная Фотосессия София Михайловна!‍Выглядите безупречно!" - написали подписчики артистки (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

 

Секреты своей красоты София Ротару не скрывает. Она неоднократно рассказывала о диете, которой сама пользуется, чтобы экстренно сбросить вес. Согласно ей, три дня звезда ест только рис без соли, три дня – овощи в любом виде, и три дня – только фрукты. Все это сопровождается посещением бассейна и фитнес-зала.

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Певица София Ротару
Певица София Ротару
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