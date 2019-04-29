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Показан самый опасный эсминец в мире

13:13
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Китай вывел на парад эсминец, способный нести новейшее вооружение

В китайском порте Циндао на военно-морском параде показали эсминец Type 055, который считается самым тяжеловооруженным кораблем в своем классе. Для китайской оборонки появление подобной техники – событие крайне важное, пишет портал Militarywatchmagazine. Так, новый эсминец способен составить конкуренцию кораблям из США и Японии.

По данным газеты "Известия", Type 055 оборудован противокорабельными крылатыми ракетами YJ-18, превосходящими американские "Томагавки". Китай также намерен оснастить суда электромагнитным и противоспутниковым вооружением.

В начале этого года китайские ученые разработали и испытали свой самый мощный авиационный неядерный боеприпас. Бомба была сброшена с бомбардировщика H-6K.

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Эсминец Type 055 ВМФ КНР
Эсминец Type 055 ВМФ КНР
Эсминец Type 055 ВМФ КНР
Эсминец Type 055 ВМФ КНР
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