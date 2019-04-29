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Кикабидзе записал видеообращение к Зеленскому

12:51
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Он пожелал политику мудро управлять Украиной

Знаменитый грузинский актер Вахтанг Кикабидзе поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. При этом он подчеркнул, что имеет честь называть политика своим другом, передает ТВЦ.RU.

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"Дорогой Володя, я имею честь называть тебя другом. Но с сегодняшнего дня, в день православной Пасхи, я уже буду тебя называть - а вернее, вас называть – президентом всей Украины", - отметил артист.

По его словам, он, его друзья, а также почти вся Грузия болели за Зеленского и следили за выборами. В итоге Кикабидзе пожелал шоумену счастья, и чтобы он "мудро управлял своей огромной страной". Украинцев же он поздравил с днем Пасхи.

Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали только 24,45% избирателей.

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