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Загорелый Зеленский вернулся на Украину

13:29
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Он прилетел регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и его семья утром, 29 апреля, уехали из пятизвездочного отеля в курортном районе Бодрума в Турции. Они вернулись на родину.

На Украину Зеленский вылетел регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines, передает "Интерфакс". Накануне политик-комик выкладывал видео, на котором продемонстрировал свой загар, полученный на пляжах Турции.

Ранее сотрудник отеля в районе Бодрума рассказал, что увидел в приехавшем Зеленском простого человека. Официант из находящегося рядом ресторана назвал его приятным и весьма симпатичным парнем.

Интересно, что запроса на особую охрану со стороны гостя не поступало. Тем не менее, местная администрация все же выделила дополнительные силы.

До этого Зеленский сообщил, что отправляется на двухдневный отдых в Турцию. По его словам, у него не было выходных уже четыре месяца.

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