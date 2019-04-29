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Путин вручил золотые медали Героям Труда России

14:39
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Почетной награды удостоен артист Василий Лановой

В понедельник в Кремле чествуют выдающихся россиян, которым присвоено звание Героя Труда. Золотые звёзды им вручил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Лауреатами почетной государственной награды стали артист театра Вахтангова Василий Лановой. Руководитель направления промвооружения "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, сотрудница железнодорожной станции Инская Новосибирской области Ольга Бочкарева, советник гендиректора завода "Красное Сормово" Николай Жарков. И председатель правления Адыгейского отделения Союза писателей Исхак Машбашев.

Церемония вручения звезд Героя Труда приурочена к отмечаемому в России 1 мая  Празднику весны и труда.

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