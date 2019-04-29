ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве простились с Вячеславом Михайловым

14:49
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Его заслуги отмечены орденами Красного Знамени, Красной Звезды и другими государственными наградами

В понедельник в столице простились с советским и российским военачальником, основателем и бессменным руководителем Московского Дома ветеранов, генерал-лейтенантом авиации Вячеславом Михайловым. Отдать дань памяти и уважения ему пришли близкие, друзья, коллеги, передает "ТВ Центр". Слова поддержки родным высказал и мэр Москвы Сергей Собянин.

Почти полвека Вячеслав Григорьевич посвятил службе Отечеству. Выйдя в запас, работал в комитете по делам воинов-интернационалистов, а затем стал председателем правления движения "Ветераны войн – за мир". Всё своё время он уделял социальной и медицинской поддержке ветеранов. Много сделал для того, чтобы привести в порядок воинские захоронения.

Главное сегодня
Церемония прощания с Вячеславом Михайловым
Церемония прощания с Вячеславом Михайловым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.