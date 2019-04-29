В Москве простились с Вячеславом Михайловым

Его заслуги отмечены орденами Красного Знамени, Красной Звезды и другими государственными наградами

В понедельник в столице простились с советским и российским военачальником, основателем и бессменным руководителем Московского Дома ветеранов, генерал-лейтенантом авиации Вячеславом Михайловым. Отдать дань памяти и уважения ему пришли близкие, друзья, коллеги, передает "ТВ Центр". Слова поддержки родным высказал и мэр Москвы Сергей Собянин.

Почти полвека Вячеслав Григорьевич посвятил службе Отечеству. Выйдя в запас, работал в комитете по делам воинов-интернационалистов, а затем стал председателем правления движения "Ветераны войн – за мир". Всё своё время он уделял социальной и медицинской поддержке ветеранов. Много сделал для того, чтобы привести в порядок воинские захоронения.