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Какая погода ждет россиян в майские праздники

15:02
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

В целом в мае количество осадков ожидается около нормы

В стране приближаются традиционные майские праздники. Долгожданные каникулы для россиян начнутся уже в среду - 1 мая - и продлятся до 5-го. А следующие выходные, согласно календарю, с 9 по 12 мая.

Многие уже планируют, как провести праздничные дни. По предварительным данным синоптиков, погода в столице не подведёт. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в День Победы прогреется до плюс 18 градусов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что середина мая в европейской части России будет дождливой, передает "Газета.Ru".

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