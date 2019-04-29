Какая погода ждет россиян в майские праздники

В целом в мае количество осадков ожидается около нормы

В стране приближаются традиционные майские праздники. Долгожданные каникулы для россиян начнутся уже в среду - 1 мая - и продлятся до 5-го. А следующие выходные, согласно календарю, с 9 по 12 мая.

Многие уже планируют, как провести праздничные дни. По предварительным данным синоптиков, погода в столице не подведёт. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в День Победы прогреется до плюс 18 градусов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что середина мая в европейской части России будет дождливой, передает "Газета.Ru".