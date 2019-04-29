Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

В Малом театре проходила гражданская панихида

В понедельник в Москве простились с Элиной Быстрицкой. Актрисой великой и поистине народной. Виртуозное актёрское мастерство и чувство стиля, темперамент и неповторимый шарм - подражать Элине Быстрицкой и не пытались. Она была единственной.

Великая актриса огромной страны. Почитаемая миллионами. Элина Быстрицкая. Красавица, чья стать покоряла мужские сердца. Актриса, чей талант буквально ослеплял зрителей, принёс настоящую любовь и уважение коллег, передает "ТВ Центр".

Больше полувека на сцене. На одной сцене. Элина Быстрицкая была верна Малому театру до конца дней. Коллеги говорят - с уходом актрисы рухнула одна из его колонн.

"Элина Авраамовна - это образ вообще нашей страны, женщина, которая олицетворяла и Советский Союз, и Россию. Она всегда была видна, всегда общалась с миром и театральным, и не театральным", - рассказал театральный режиссёр, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера", народный артист России Дмитрий Бертман.

Главным праздником для неё был День Победы, ведь в 13 лет она нашла свое место в строю. И сражалась за Родину - была медсестрой в военном госпитале. О себе говорила: я родом из бедности, из коммуналки, из войны.

Народная Аксинья. Главный для актрисы фильм "Тихий Дон" принес ей не только всесоюзное - мировое признание. "Тихий Дон" стал ее талисманом. В 1957, обойдя на пробах более 30 актрис, в том числе Нонну Мордюкову, Элина Быстрицкая так вжилась в роль, что от души плясала и пела с казаками.

Непокорный характер, поиск правды, активная гражданская позиция. Рассказывают, что именно принципиальность Элины Быстрицкой стала результатом – 25-летнего перерыва с киносъемках, запрета на выезд на заграничные гастроли.

Работала в театре, воспитывала смену. Активно преподавала. Несмотря на крутые виражи в карьере и жизни, о себе говорила: "Я состоялась во всем!"

4 апреля Элина Быстрицкая отпраздновала 91 день рождения. 26 ее не стало. Под аплодисменты поклонников и коллег актрису провожают в последний путь. По решению мэра Москвы Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева и Полина Кастрицкая, "ТВ Центр", Москва.