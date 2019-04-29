ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Любитель мухоморов в Подмосковье кинулся на друга с топором

15:16
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Сейчас мужчина отправлен под арест

В подмосковном Королёве задержан местный житель, который обвиняется в нападении на своего знакомого, причинении ему телесных повреждений топором, а ещё и ограблении на 840 тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".

Оперативники быстро вышли на след злоумышленника, однако картина, которая открылась перед ними в квартире, повергла в шок. Жилище буквально переоборудовано под лабораторию по выращиванию конопли. Парники находятся в комнате, в ванной и даже на кухне. Между собой их связывают трубы, для поддержки комфортного воздуха.

Оперативники также нашли электронные весы, различные пакеты, банки, стаканы, бутылки и большую пачку пятитысячных купюр, возможно, украденные у приятеля. Сам мужчина, видимо успел принять очередную дозу, так что и на задержание и на вопросы полиции реагировал достаточно весело. "Употребляю марихуану, мухоморы, грибы", - рассказал он.

В отношении задержанного возбуждено сразу три уголовных дела, не только о разбойном нападении, но и по факту производства, хранения и распространения наркотиков.

Главное сегодня
Подозреваемый в убийстве
Подозреваемый в убийстве
Кусты конопли в квартире
Кусты конопли в квартире
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.