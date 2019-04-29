Любитель мухоморов в Подмосковье кинулся на друга с топором

Сейчас мужчина отправлен под арест

В подмосковном Королёве задержан местный житель, который обвиняется в нападении на своего знакомого, причинении ему телесных повреждений топором, а ещё и ограблении на 840 тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".

Оперативники быстро вышли на след злоумышленника, однако картина, которая открылась перед ними в квартире, повергла в шок. Жилище буквально переоборудовано под лабораторию по выращиванию конопли. Парники находятся в комнате, в ванной и даже на кухне. Между собой их связывают трубы, для поддержки комфортного воздуха.

Оперативники также нашли электронные весы, различные пакеты, банки, стаканы, бутылки и большую пачку пятитысячных купюр, возможно, украденные у приятеля. Сам мужчина, видимо успел принять очередную дозу, так что и на задержание и на вопросы полиции реагировал достаточно весело. "Употребляю марихуану, мухоморы, грибы", - рассказал он.

В отношении задержанного возбуждено сразу три уголовных дела, не только о разбойном нападении, но и по факту производства, хранения и распространения наркотиков.