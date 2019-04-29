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Городской курорт: как изменился район Зюзино

15:40
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Зюзино один из самых экологически чистых районов в Москве

Городской курорт - так теперь называют Зюзино. Почему бы и нет? Пруды с естественными берегами, уютные парки и скверы, а ещё спортивные и детские площадки. И всё это появилось там благодаря масштабному городскому проекту.

Район Зюзино в бульварах и проспектах, гуляя по которым, словно, оказываешься на Черноморском побережье. Это такой курортный район Москвы. Даже имена улиц и станций метро перекликаются с названиями городов Крыма, передает "ТВ Центр".

От станции метро "Севастопольская" и Севастопольской площади в разные стороны уходят Каховка, Азовская улица. Чонгарский бульвар выводит на Симферопольский, Ялтинскую и Артековскую, а они, как и положено, выходят на Черноморский бульвар.

С морем в районе Зюзино связано почти все. Большие корабли, дельфины, морские звезды - серые многоэтажки превратились в яркие картины. А детские площадки и вовсе, как из сказки.  

Есть сразу три станции метро – "Каховская", "Севастопольская", "Чертановская". И завершается строительство новой станции "Зюзино". Это сделает район еще более удобным для жителей, которым нужно быстро и без пересадок добираться в центр Москвы.

Мяч в сетку ворот забивают футболисты команды "Севастополец". Будущие звезды тренируются только на свежем воздухе.  Но уже скоро это искусственное поле и ограждение ждут капитальный ремонт. А спортзалы под открытым небом совсем новые.

Сейчас Зюзино один из самых экологически чистых районов в Москве. Конечно, ведь вредных производств рядом нет, зато есть каштановая роща и липовые аллеи. Березы, клены, дубы. За последние 5 лет здесь высадили больше 9 тысяч деревьев и кустарников. Клумбы обновляют каждый сезон. Сейчас посадили тюльпаны.

Пруды с естественными берегами и местом, где можно  или покормить уточек и чаек. И во всей этой зелени утопают первые советские "хрущевки" – наследие 60-ых. Блок за блоком в сжатые сроки строились эти пятиэтажные дома. Теперь по программе реновации их сносят. Здесь вырастут новые жилые кварталы.

Спальный район Москвы, который быстро развивается, один из самых маленьких в столицы. Но один из самых густонаселенных. И при этом, переезжать отсюда не хотят.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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