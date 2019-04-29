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Как спастись от клещей

15:09
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

Роспотребнадзор сообщил, что на территории Московского региона зарегистрировано более 100 укусов клещей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Защититься от них можно с помощью репеллентов. А также одежды, максимально закрывающей тело. Желательно, светлой. На ней насекомые будут хорошо заметны.

Клещи переносят инфекции. Поэтому врачи рекомендуют сделать вакцинацию от наиболее опасной из них - клещевого вирусного энцефалита. Хотя случаи заражения им в Москве и области  регионе  не регистрировались уже несколько лет. Другая инфекция - болезнь Лайма - встречается.

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