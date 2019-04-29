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Знарок стал главным тренером "Спартака"

13:53
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Контракт подписан по схеме "один плюс один"

Московский хоккейный клуб "Спартак" возглавил бывший главный тренер сборной России Олег Знарок. Соглашение с 56-летним специалистом подписано по схеме "один плюс один".

По словам генерального менеджера команды Алексея Жамнова, Знарок доказал свою профессиональную состоятельность в России, а также на самом серьёзном международном уровне. При этом, "Спартак", приглашая такого наставника, ориентировался не на регалии, а на "его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда".

"Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени", - приводит слова Жамнова сайт ХК "Спартак". Он добавил, что уже началась активная работа по комплектованию команды.

Ранее сообщалось, что в штаб Знарка войдет Харийс Витолиньш, который работал с ним в сборной России. До октября предыдущего года главным тренером "Спартака" был Вадим Епанчинцев. После этого командой руководил штаб в составе генерального менеджера Алексея Жамнова, тренеров Игоря Уланова, а также Максима Соловьева.

"Спартак" по итогам сезона занял седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде плей-офф он со счетом 2-4 в серии уступил СКА из Санкт-Петербурга.

Кстати, Знарок в последний раз работал в КХЛ в сезоне-2017/18 именно в СКА. С ним он выиграл Кубок Гагарина. До этого он побеждал в КХЛ с московским "Динамо". Это было в 2012 и 2013 годах. В 2018 году под его руководством сборная Олимпийских спортсменов из России выиграла золотые медали Олимпиады в Пхенчхане.

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Олег Знарок
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