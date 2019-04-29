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После ссоры с супругой москвич случайно задавил маленькую дочь

14:33
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Тело малышки направлено на экспертизу

Трагедия произошла в городе Одинцово в Подмосковье. Погибла четырехмесячная девочка. Это произошло после ссоры родителей.

Поругавшись с 31-летним москвичом, его 24-летняя супруга ушла из квартиры. Она не возвращалась на протяжении более чем 14 часов. В это время отец девочки взял ее к себе в кровать, так как ночью она много плакала.

Когда мать вернулась домой, в пятом часу утра, 28 апреля, и зашла в спальню, она с ужасом поняла, что ее ребенок не дышит, пишет KP.RU. Отец в это время спал рядом.

По данному факту проводится доследственная проверка. Позднее будет принято процессуальное решение. Тело девочки направлено на экспертизу. Она родилась в январе этого года и была совершенно здоровым ребенком.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, смерть девочки могла наступить в результате асфиксии. Отец во сне попросту придавил ребенка.

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