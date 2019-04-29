Меган Маркл родит первенца принцу Гарри сегодня

Принц Гарри и его супруга ждут девочку

Врачи больницы Frimley Park готово вот-вот принять роды Меган Маркл. Ребенок может появиться на свет уже сегодня.

Весь мир затаил дыхание в ожидании очередного ребенка британской королевской семьи. По неподтвержденной информации, в семье принца Гарри родится девочка. Букмекеры ставят на имена Грейс и Диана.

Роды пройдут в загородном поместье герцога и герцогини Сассекского, Маркл хочет, чтобы все было максимально естественно. Тем не менее, врачи готовы в любой момент транспортировать Меган в больницу, если будут осложнения. Госпиталь находится в 30 минутах от дома.

Врачи рассказали, что Марк очень нервничает – как любая женщина, которая впервые в жизни готовится стать матерью. Рядом с ней сейчас находится ее мать Дория Рагланд, Пишет британская газета Express.