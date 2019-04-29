Путин призвал Зеленского вернуть украинский паспорт Саакашвили

По его словам, грузинского политика выслали из страны незаконно

Бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили следует вернуть украинское гражданство. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - отметил российский лидер.

По его словам, Саакашвили был лишен украинского паспорта и выслан из страны незаконно. Теперь его необходимо вернуть и восстановить в правах, передает ТАСС. То же самое нужно сделать и с некоторыми другими гражданами Украины, которым пришлось покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, "спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима".

Ранее сам Саакашвили предупредил избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что будущий украинский лидер не должен идти ни на какие уступки в переговорах с Владимиром Путиным. В частности, Москва хочет, чтобы Киев вышел из многостороннего формата переговоров и перешел к двустороннему, но этого, по мнению экс-президента Грузии, Украина делать не должна.

Кроме того, он отметил, что подписанный указ российского президента об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса является ничем иным, как "проверкой на вшивость" команды Зеленского со стороны России.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 годы. В 2013-м он покинул страну после поражения на выборах. На родине экс-президента заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление полномочиями. Позднее ему присудили еще шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего парламентария Валерия Гелашвили. В Грузии Саакашвили объявили в розыск.

На Украине Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Это произошло в 2015 году. также он предоставил экс-президенту Грузии гражданство. Тем не менее, уже в ноябре 2016 года Саакашвили уволили, так как он не выполнил обещания по развитию региона.

В 2017-м Порошенко лишил политика украинского гражданства - тот якобы предоставил недостоверные данные при его получении. Его выслали в Польшу, но затем Саакашвили смог ненадолго вернуться на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Однако после этого Саакашвили запретили въезд в страну до 2021 года.

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