Очень хорошо: Путин оценил желание Зеленского выдавать россиянам паспорта Украины

Президент расценил, кто больше всего выигрывает от этого

Президент России Владимир Путин рассчитывает договориться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу гражданства.

"Мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", - заявил российский лидер, отметив, что украинцы и русские – братские народы и только выиграют от общего гражданства.

Также Путин рекомендовал Зеленскому вернуть гражданство Украины грузинскому политику Михаилу Саакашвили, передает ТАСС. "В этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт <…> Саакашвили", - отметил Путин.

Ранее Зеленский заявил, что готов выдавать украинские паспорта всем россиянам, кто готов сражаться "за нашу и вашу свободу".