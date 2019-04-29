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Очень хорошо: Путин оценил желание Зеленского выдавать россиянам паспорта Украины

14:48
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Президент расценил, кто больше всего выигрывает от этого

Президент России Владимир Путин рассчитывает договориться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу гражданства.

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"Мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", - заявил российский лидер, отметив, что украинцы и русские – братские народы и только выиграют от общего гражданства.

Также Путин рекомендовал Зеленскому вернуть гражданство Украины грузинскому политику Михаилу Саакашвили, передает ТАСС. "В этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт <…> Саакашвили", - отметил Путин.

Ранее Зеленский заявил, что готов выдавать украинские паспорта всем россиянам, кто готов сражаться "за нашу и вашу свободу".

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