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Русская невеста сбежала от Джонни Деппа

15:19
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

23-летняя девушка прячется в доме у папы

Невеста Джонни Деппа 23-летняя русская танцовщица Полина Глен сбежала в Санкт-Петербург от своего звездного жениха.
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Девушку заметили прогуливающийся по северной столице в эти выходные. По информации Daily Mail, она приехала для участия в танцевальном мероприятии. Никаких комментариев девушка не дает, от репортеров прячется в доме отца. 

"Я не знаю, счастлива она или нет, это надо у нее самой спросить. Без ее разрешения я давать интервью не буду", - ответил папа девушки журналистам Life.ru.

Полина Глен и 55-летний Джонни Депп познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе, куда девушку пригласили в качестве танцовщицы.

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