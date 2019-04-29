Русская невеста сбежала от Джонни Деппа

23-летняя девушка прячется в доме у папы

Невеста Джонни Деппа 23-летняя русская танцовщица Полина Глен сбежала в Санкт-Петербург от своего звездного жениха.

Девушку заметили прогуливающийся по северной столице в эти выходные. По информации Daily Mail, она приехала для участия в танцевальном мероприятии. Никаких комментариев девушка не дает, от репортеров прячется в доме отца.

"Я не знаю, счастлива она или нет, это надо у нее самой спросить. Без ее разрешения я давать интервью не буду", - ответил папа девушки журналистам Life.ru.

Полина Глен и 55-летний Джонни Депп познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе, куда девушку пригласили в качестве танцовщицы.