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Ланской публично оскорбил вступившуюся за Началову Салтыкову

15:53
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Певица никак не уймется после смерти Началовой

Экс-солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской не очень лицеприятно отозвался о певице Ирине Салтыковой, которая обвинила его в том, что он сгубил здоровье Юлии Началовой.

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Ланской возмутился тем, что Салтыкова продолжает раскручивать скандал из-за анорексии Началовой. По ее словам, якобы из-за постоянных унижений музыканта по поводу лишнего веса Началова подорвала здоровье, изнуряя себя жесткими диетами.

Бывший солист "Премьер-министра" заметил, что настойчивость Салтыковой не оставляет ему никаких вариантов, кроме как напомнить ей про грязный развод с Виктором Салтыковым, пишет StarHit.

"Не вам меня учить жизни, упрекать и говорить о неведомой для вас нравственности. Вы много лет воплощаете собой символ женщины с пониженной социальной ответственностью и гордо несете это знамя. Вы обернитесь на свою жизнь и ужаснитесь", - цитирует Ланского "Экспресс-газета".

Из-за начавшейся травли Ланской обратился в компанию "Гордон и сыновья" и намерен защищать честь и достоинство в суде. "Не делайте из Дмитрия крайнего! Человек 15 лет живет в венчанном браке, у него двое детей. И то, что сейчас происходит — это беспредел", - заявила основательница компании Екатерина Гордон.

Ланской и Началова поженились, когда певице было 20 лет. Пара распалась спустя три года. По словам отца Юли, Ланской постоянно упрекал свою жену в том, что она толстая и заставлял худеть. "Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - рассказал Виктор Началов.

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