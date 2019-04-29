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На Лободу подали в суд за постоянные опоздания и оскорбления

15:52
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Непунктуальность певицы взбесила немцев

Организаторы европейского тура Светланы Лободы подали на нее в суд с требованием взыскать с певицы несколько миллионов рублей. Она якобы причинила вред их деловой репутации и нанесла им финансовый ущерб.  

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В пресс-службе немецкого концертного агентства Berin Iglesias Art пожаловались, что Лобода и ее директор Нателла Крапивина постоянно нарушали график выступлений в Европе, из-за чего приходилось переплачивать за аренду помещений и автомобилей. 

"Ущерб составил десятки тысяч евро. Не говоря уже об оскорблениях и попытках испортить наш имидж. Так как мирно урегулировать конфликт не получилось, адекватной реакции не последовало ни от юристов, ни от менеджмента, мы приняли решение обратиться в суд, чтобы взыскать убытки", - сообщили "СтарХиту" в компании. Немцы обратились в суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в городе Дюссельдорф.

Холдинг Berin Iglesias Art отказался организовывать шоу Лободы в Монако и потребовал от нее вернуть авансовую часть гонорара. По данным СМИ, речь идет о 50-70 тысячах евро. 

Дарья Бурлакова, представитель Лободы, сообщила РИА Новости, что она ничего не знает о судебном иске. 

Отметим, что концертное агентство Berin Art Management, основанное в 2003 году, имеет филиалы в России, Белоруссии, Украине, Молдавии, ОАЭ, Израиле и Турции. Холдинг неоднократно выступал сопродюсером музыкального конкурса "Евровидение". 

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