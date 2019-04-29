Политик впал в немилость Европы

Материалов для международного трибунала о военных преступлениях Петра Порошенко достаточно уже сейчас, поэтому суд над ним может стать реальностью, полагает немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн.

В интервью KP.RU ("Комсомолке") член берлинской палаты депутатов сказал, что для созыва трибунала потребуются прямые доказательства военных преступлений Порошенко. Например, такие содержатся в отчетах ОБСЕ, где есть прямые доказательства тому, что украинский лидер не хотел мира для Донбасса.

"Стреляли, разумеется, обе стороны, но 90% снарядов прилетало с Украины. Эти факты подтверждаются даже в отчетах ОБСЕ", - сказал Линдеманн. Органы юстиции ДНР и ЛНР уже давно занимаются вопросом созыва трибунала, отметил он.

Немецкий политик уверен, что Порошенко не судили до сих пор, так как он занимал пост президента. Эта ситуация должна измениться после выборов, полагает он. Депутат призвал прибегнуть к санкциям в случае отказа украинского президента предстать перед судом.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном побеге Порошенко из страны после провала на президентских выборах. Сам политик уверяет, что никуда не собирается.

Тем временем на Украине призвали запретить Порошенко выезд за границу. Заявление появилось на официальной странице штаба Владимира Зеленского. Однако позже оно загадочным образом оттуда исчезло.